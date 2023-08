Spazio, l’astronauta europeo Andy Mogensen è sulla Iss con la missione Crew-7

In orbita per la missione Huginn, sarà il prossimo comandante della Stazione spaziale

Milano, 28 ago. (askanews) – L’astronauta danese dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), Andreas Mogensen, ha raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale con i suoi colleghi d’equipaggio della missione Crew-7 . A bordo della navetta Crew Dragon “Endurance” di SpaceX, c’erano la comandante l’astronauta della NASA, Jasmin Moghbeli, l’astronauta giapponese della JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) Satoshi Furukawa, il cosmonauta di Roscosmos, Konstantin Borisov e, naturalmente, Mogensen, compagno di corso degli italiani Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti, primo europeo ad avere il ruolo di pilota della navetta Crew Dragon e al suo secondo volo – per la missione Huginn dell’Esa – nonché prossimo comandante della Stazione Spaziale Internazionale.I 4, sull’ISS, si sono riuniti ai colleghi della Expedition 69, gli americani Bowen, Hoburg e Rubio, i cosmonauti russi Prokopyev, Petelin e Fedyaev, e l’astronauta degli Emirati Arabi Uniti Sultan Alneyadi. Per qualche giorno, sulla base orbitante ci saranno, quindi, 11 persone fino al 31 agosto, giorno del rientro sulla Terra dei membri della missione Crew-6 Bowen, Hoburg, Alneyadi e Fedyaev. L’unica donna a bordo, al momento l’unica donna a bordo è l’americana Jasmin Moghbeli, astronauta della Nasa, comandante della missione Crew-7. Prokopyev, con Petelin e Rubio sono a bordo da quasi un anno, dal settembre 2022. La loro permanenza sulla ISS è stata prolungata per sicurezza dopo che sulla loro navetta Soyuz è stata riscontrata una perdita di liquido, per cui la Roscosmos ha dovuto inviare una navetta sostitutiva.