Spazio, prova a fuoco riuscita per lo stadio superiore di Ariane 6

Risultati ancora in fase di analisi

Roma, 2 set. (askanews) – Il primo settembre 2023, i team di ArianeGroup, dell’agenzia spaziale tedesca DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) e dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) hanno effettuato con successo una nuova prova a fuoco sul banco di prova dedicato allo stadio superiore del nuovo lanciatore Ariane 6 a Lampoldshausen (Germania).

La sequenza di test dello stadio superiore era rappresentativa dell’intera fase operativa dello stadio durante il volo inaugurale di Ariane 6. Essa comprendeva più di 11 minuti (680 secondi) di funzionamento del motore Vinci riaccendibile in due boost (accensioni), inclusiva di due boost della APU (Auxiliary Power Unit) in parallelo al funzionamento del motore Vinci, nonchè la gestione della pressione e della temperatura dei propellenti nei serbatoi durante la fase non propulsiva. L’APU ha funzionato per una durata totale di quasi 30 minuti.

I risultati completi di questo test sono attualmente in fase di analisi e dovrebbero consentire di dichiarare lo stadio superiore Ariane 6 “pronto per il primo volo”.

“Questo nuovo successo per i team di Ariane 6 ci avvicina alla qualificazione finale dello stadio superiore. Questo test cruciale ha dimostrato il perfetto funzionamento simultaneo del motore riaccendibile Vinci e dell’APU, due tecnologie essenziali per la versatilità del nostro nuovo lanciatore europeo, che gli consente di svolgere un’ampia gamma di missioni”, ha spiegato Martin Sion, amministratore delegato di ArianeGroup. “Saluto l’eccellente collaborazione tra i team franco-tedeschi di ArianeGroup e i nostri partner del DLR, e con i team del nostro cliente ESA, che hanno dimostrato ancora una volta la loro determinazione a garantire la qualità e l’affidabilità del nuovo lanciatore europeo Ariane 6 per portarlo al suo volo inaugurale”.

“Sono molto soddisfatto del successo del test e mi congratulo con il team di ArianeGroup, dell’ESA e della DLR per la proficua collaborazione. Questo test è una pietra miliare fondamentale e un passo essenziale nella qualificazione dello stadio superiore per il suo primo volo”, ha spiegato Walther Pelzer, membro del Consiglio esecutivo della DLR e direttore generale dell’Agenzia spaziale tedesca presso la DLR. “Il DLR è rinomato in tutto il mondo per la sua infrastruttura di test unica e sta definendo nuovi standard in Europa con il banco di prova P5.2″. Durante la riunione del Consiglio dell’ESA a livello ministeriale tenutasi a Parigi nel novembre 2022, gli Stati membri hanno concordato che Lampoldshausen fa parte dell’infrastruttura strategica dell’ESA come sito per i test dei motori e degli stadi”.

Il direttore del trasporto spaziale dell’ESA Toni Tolker-Nielsen ha ringraziato i partner che stanno conducendo i test a Lampoldshausen: ” Ariane 6 rappresenta un notevole aumento della nostra capacità di lancio e lo stadio superiore, con il suo motore Vinci riaccendibile, sarà una vera e propria trasformazione. I risultati di questi test ci danno grande fiducia nella flessibilità di questo sistema di lancio per soddisfare tutti i requisiti di missione. Insieme ai nostri partner stiamo facendo progressi significativi e non vedo l’ora di affrontare le prossime tappe del nostro viaggio con Ariane 6″.

Assemblato presso lo stabilimento ArianeGroup di Brema, in Germania, lo stadio superiore dell’Ariane 6 incorpora alcune delle principali innovazioni del lanciatore, consentendogli di effettuare la più ampia gamma possibile di lanci, comprese missioni complesse come il dispiegamento su larga scala di costellazioni di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) o l’iniezione successiva di carichi utili in diversi piani orbitali. Lo stadio comprende due serbatoi principali per i propellenti criogenici (idrogeno e ossigeno liquidi), che alimentano il motore Vinci, che può essere riacceso fino a quattro volte, e l’innovativa unità di propulsione ausiliaria APU.

Contemporaneamente ai test dello stadio superiore in Germania, proseguono a Kourou i test CTM (Combined Test Model) del lanciatore completo. Questo lanciatore di prova comprende anche uno stadio superiore, utilizzato in particolare per i test elettrici e dei fluidi del lanciatore, comprese le sequenze di riempimento e svuotamento del propellente criogenico e il funzionamento dei bracci di rifornimento in condizioni completamente rappresentative insieme alla base di lancio.

Ariane 6 è un programma gestito e finanziato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA). In qualità di prime contractor e autorità di progettazione del lanciatore, ArianeGroup è responsabile dello sviluppo e della produzione con i suoi partner industriali, nonché del marketing attraverso la sua controllata Arianespace. Il CNES e i suoi partner contrattuali sono responsabili della costruzione della rampa di lancio a Kourou, nella Guyana francese.