spazio,-sentinel-2-c-pronto-al-lancio-con-l’ultimo-volo-di-vega

Il 4 settembre da Kourou. Ultima missione del razzo, poi Vega C

Roma, 28 ago. (askanews) – Sentinel 2-C, il satellite più recente del programma europeo Copernicus, è pronto per essere lanciato con l’ultima missione del razzo Vega dalla base europea di Kourou nella Guyana francese, alle 3.50 ora italiana del 4 settembre (le 22.50 ora locale del 3 settembre).

La missione Copernicus Sentinel-2 fornisce immagini ottiche ad alta risoluzione per una vasta gamma di applicazioni, tra cui il monitoraggio della terra, dell’acqua e dell’atmosfera. La missione – ricorda l’Agenzia spaziale europea – si basa su una costellazione di due satelliti identici Sentinel-2A (lanciato nel 2015) e Sentinel-2B (lanciato nel 2017), che volano sulla stessa orbita ma a 180° di distanza l’uno dall’altro per ottimizzare la copertura e il tempo di rivisitazione. Ogni satellite trasporta un imager multispettrale ad alta risoluzione per fornire immagini ottiche dalla regione visibile a quella a onde corte-infrarossi dello spettro elettromagnetico.

Dall’altitudine di 786 km, i satelliti forniscono immagini in 13 bande spettrali con risoluzioni di 10, 20 e 60 metri su un’ampia larghezza di 290 km. Insieme, coprono tutte le terre emerse e le acque costiere della Terra ogni cinque giorni. I dati raccolti da Sentinel-2 vengono utilizzati per un’ampia gamma di applicazioni, tra cui l’agricoltura di precisione, il monitoraggio della qualità dell’acqua, la gestione delle catastrofi naturali e il rilevamento delle emissioni di metano.

Sentinel-2C sarà gestito dai team esperti del centro di controllo missioni ESOC dell’Esa a Darmstadt, in Germania, e continuerà l’eredità dei suoi predecessori, fornendo dati ad alta risoluzione essenziali per Copernicus, componente di osservazione della Terra del Programma Spaziale dell’Ue.

A portare in orbita Sentinel 2-C sarà il razzo europeo Vega – progettato da Avio, che è anche il contraente principale e operato da Arianespace – specializzato nel lancio di piccoli veicoli spaziali per scopi scientifici e di osservazione della Terra. Dopo questa missione (denominata VV24) Vega passerà il testimone alla versione aggiornata Vega-C il cui ritorno al volo è previsto per la fine di quest’anno.

Il volo inaugurale di Vega si è svolto nel febbraio 2012 e, da allora, Vega ha portato in orbita oltre 100 missioni per conto di dozzine di istituzioni europee e clienti di tutto il mondo. Anche i satelliti Sentinel-2A e Sentinel-2B sono stati lanciati su Vega.

(CREDIT : ESA-CNES-ARIANESPACE/Optique vidéo du CSG-T. Leduc)