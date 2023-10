Spazio, Vega pronto a tornare in orbita con la missione VV23

Lancio dalla base di Kourou nella notte tra il 6 e il 7 ottobre

Roma, 5 ott. (askanews) – Vega torna a volare. Il più piccolo tra i lanciatori europei, realizzato negli stabilimenti Avio di Colleferro vicino Roma, sarà lanciato dalla base di Kourou in Guyana Francese nella notte tra il 6 e il 7 ottobre (alle 3.36 del 7 ora italiana) per portare i suoi molti passeggeri in orbita eliosincrona.

La missione VV23 – informa Arianespace – imbarcherà un passeggero principale, THEOS-2, e uno secondario, FORMOSAT-7R/TRITON. THEOS-2 è un satellite ottico ad alta risoluzione per l’osservazione della Terra, parte del sistema nazionale di geoinformazione di nuova generazione fornito da Airbus Defence and Space per sostenere le priorità di sviluppo del Regno di Thailandia. Fornendo immagini con risoluzione al suolo di 0,5 metri, questo sistema end-to-end completerà THEOS-1, lanciato nel 2008 per la Thailandia, una delle poche nazioni al mondo in grado di sfruttare appieno le geoinformazioni per i benefici della società.

FORMOSAT-7R/TRITON, sviluppato dall’Agenzia spaziale di Taiwan (TASA), è dotato di un sistema di navigazione satellitare globale con riflettometria (GNSS-R), che raccoglie i segnali che rimbalzano sulla superficie del mare. Aiuta gli scienziati a calcolare il campo di vento sugli oceani. Questi dati saranno condivisi con la comunità meteorologica mondiale, contribuendo alla previsione dell’intensità e della traiettoria dei tifoni.

Vega metterà in orbita anche dieci carichi utili ausiliari per sei diversi clienti: ANSER (Advanced Nanosatellite Systems for Earth observation Research) LEADER, ANSER FOLLOWER 1 e ANSER FOLLOWER 2; ESTCube-2; N3SS (Nanosat 3U pour la Surveillance du Spectre); PRETTY (Passive REflecTomeTry and dosimetrY) e MACSAT; PVCC (Proba-V Companion Cubesat); CSC-1 & 2.

Questi piccoli satelliti saranno trasportati come carico utile ausiliario sull’innovativo sistema di dispiegamento Small Spacecraft Mission Service (SSMS). Il servizio di rideshare SSMS, sviluppato con il supporto dell’industria spaziale europea, è stato implementato per la prima volta da Arianespace nel settembre 2020. Finanziato dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa), il servizio SSMS di Arianespace sarà presto affiancato dal Multiple Launch Service (MLS), un’offerta simile progettata per il vettore Ariane 6. Con questi due servizi, Arianespace è in grado di offrire un’ampia gamma di opportunità di lancio a prezzi accessibili per piccoli satelliti e costellazioni.

Dieci Paesi europei contribuiscono a Vega, che è stato sviluppato dall’Esa, con l’Agenzia Spaziale Italiana Asi come capofila e Avio come prime contractor. Avio è responsabile di tutte le operazioni industriali fino al decollo. Vega fa parte della famiglia di lanciatori di Arianespace dal suo primo volo nel 2012.

La missione VV23 di Vega segna il ritorno in rampa del razzo dopo l’incidente occorso alla versione Vega-C lo scorso dicembre su cui è stata aperta un’inchiesta che ha individuato il problema e ha dettato le misure da implementare e i test da eseguire in vista del ritorno al volo del Vega-C previsto per il quarto trimestre del 2024.