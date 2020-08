Specchia: “Il Barcellona farà la partita, il Napoli dovrà chiudersi e ripartire. Insigne capitano autorevole”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto l’allenatore Paolo Specchia, il quale ha riflettuto su cosa dovrà fare il Napoli per affrontare nel miglior modo possibile il Barcellona.

“Sarà il Barcellona a fare la partita sabato per cui il Napoli dovrà essere bravo a chiudersi per poi ripartire. Con questo atteggiamento il Napoli ha fatto le cose migliori perché con le qualità degli attaccanti e dei centrocampisti si può provare a beffare la retroguardia blaugrana. Sono fiducioso perché in queste gare il Napoli dò il meglio di sé e perché Barcellona non è in grande forma.

Insigne è importantissimo per il Napoli, è diventato un capitano autorevole con l’avvento di Gattuso, forse anche perché ha trovato maggiore fiducia. Senza Insigne, mancava qualcosa al Napoli, ma sono molto fiducioso adesso.”

