In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Sebastiano Vernazza, giornalista della Gazzetta dello Sport, che ha parlato del rapporto tra Gattuso e De Laurentiis:

“Mi ha colpito Gattuso che dice di essere stato attaccato sul lato personale. Fa un po’ ridere che a Napoli qualcuno si attacchi ad una pescheria per offendere l’allenatore del Napoli. Poi ha detto che ci sono speculazioni sulla sua malattia e quello è un gesto ignobile. Il mio discorso è il seguente: saper criticare un allenatore sul lato tecnico, ci sta, se dobbiamo fargli terra bruciata attorno, usando cose personali, è fastidioso”.

CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SUL NAPOLI

Gattuso-De Laurentiis: nervi tesi

Vernazza ha poi parlato di un’eventuale ricomposizione del rapporto con De Laurentiis:

“Gattuso è troppo diretto in un mondo fatto di finzione. Alla fine si espone in prima persona, attacca un presidente temperamentale e crea queste situazioni. Credo che sia finita. I risultati sono una grande panacea, devi vincere per sistemare le cose, quantomeno portare la squadra in Champions. Anche per l’orgoglio di Gattuso, direi che la bilancia pende molto più dalla parte dell’addio”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post “Speculare sulla salute di Gattuso è un gesto ignobile! Con De Laurentiis è finita perché…” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento