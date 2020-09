Speed Test: iOS 14 velocizza o rallenta il nostro iPhone? Comparazione con tutte le varie versioni di iOS [Video]

Una delle maggiori preoccupazioni degli utenti, ogni volta che viene rilasciato un nuovo aggiornamento di iOS, è quello legato alle performance sui dispositivi più datati: il mio iPhone risulterà più lento e scattoso se aggiorno ad iOS 14?

In linea di massima la risposta a questa domanda è no. Apple ottimizza al meglio il sistema operativo con ogni aggiornamento maggiore e se esiste qualche funzione che richiede un processore più potente tale da generare dei rallentamenti che in qualche modo intaccano le performance,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Speed Test: iOS 14 velocizza o rallenta il nostro iPhone? Comparazione con tutte le varie versioni di iOS [Video] proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento