Spendaccioni al Sud, ‘risparmioni’ i giovani. E qualcuno si indebita per festeggiare Capodanno

ROMA – Tra menù sofisticati, fuochi d’artificio, viaggi e quant’altro, la festa di Capodanno è diventata un evento che richiede una pianificazione attenta delle proprie finanze. Quest’anno un italiano su quattro (il 24%) spenderà di più rispetto al 2023. E secondo l’indagine di Facile.it, ci sarà addirittura un 1% degli intervistati che ricorrerà ad un prestito personale per finanziare il cenone di Capodanno. C’è anche chi, però, spenderà meno: lo faranno 2,3 milioni di italiani (il 12%) e la fascia che punterà a risparmiare di più è quella tra i 35 e i 44 anni.

Ma quanto costerà aspettare l’arrivo del 2025? Il cenone di Capodanno, secondo l’indagine commissionata da Facile.it a EMG Different, la spesa sarà in media di 72 euro a testa, per un totale stimato di oltre 3 miliardi di euro. I più ‘risparmioni’ saranno gli under 25, che quest’anno destineranno al cenone, mediamente, appena 34 euro. I più spendaccioni, invece, sono i residenti del Sud e delle Isole, con un importo medio che si attesta a ben 97 euro a persona. Budget molto più alto rispetto agli italiani che abitano nel Nord Est e nel Centro Italia che destineranno, rispettivamente, 46 euro e 52 euro.

