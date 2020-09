Speranza a Temptation Island 2020: falò e scoperta del tradimento di Alberto | Video Witty Tv

Speranza a Temptation Island 2020 scopre il tradimento del fidanzato Alberto. Una terribile scoperta per la ragazza che assiste ad una serie di video, uno più scioccante dell’altro.

Sopra e sotto il video Witty Tv con protagonisti Speranza e Alberto.

Non c’è pace per Speranza che, prima nel pinnettu e poi al falò, è chiamata a vedere una serie di video del fidanzato. Alberto nel villaggio dei fidanzati parlando della storia con Speranza dice: “non abbiamo nulla in comune, anzi una cosa si: ci piace la crociera. Ci abbiamo provato, ma…“. Non solo, il fidanzato si avvicina alla tentatrice Nunzia con Speranza che delusa commenta “si sta facendo la storia d’amore. Lui è molto debole sotto questo punto di vista. Respirano? Va bene“.

