ROMA (ITALPRESS) – “Non ho mai abbassato la guardia e sono preoccupato anche ora. L’autunno non sarà facile e ritengo vada gestito con la massima cautela. Eppure sono ottimista, vedo la luce in fondo al tunnel. Nel giro di alcuni mesi avremo risultati incoraggianti sia per le cure che per i vaccini. Ora dobbiamo resistere”. Lo dice al Corriere della Sera il ministro della Salute Roberto Speranza.

Alla domanda se si rischia un nuovo lockdown, Speranza risponde così: “No. Non è nostra intenzione fermare di nuovo il Paese. Abbiamo investito molte risorse e rafforzato il Servizio sanitario nazionale. Non chiudiamo,

L'articolo Speranza "Basta campagna elettorale sulle scuole"

