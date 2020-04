Speranza “Battaglia ancora lunga, misure prorogate al 13 aprile”

ROMA (ITALPRESS) – La battaglia con il Covid-19 sara’ ancora lunga, per questo il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha confermato il prolungamento delle misure di contenimento fino a dopo Pasqua, il 13 aprile. “La fase di convivenza con il virus andra’ gestita con il Comitato tecnico-scientifico sbagliare i tempi o anticipare alcune mosse finirebbe per vanificare il lavoro fatto in queste difficilissime settimane”, ha detto in Senato, nel corso di un’informativa. “Attenzione a non commettere errori adesso, attenzione ai facili ottimismi che possono vanificare i sacrifici, attenzione a non confondere i primi segnali positivi con un segnale di cessate allarme,

