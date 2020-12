Speranza: “Il ‘nuovo’ virus è più veloce, ma non più letale”

AGI – “Sappiamo che il ‘nuovo’ virus è piu veloce, ma non sembra fare maggiori danni sugli individui anche se un virus più veloce aumenta il numero dei contagiati. Dalle prime informazioni i vaccini possano funzionare anche su questa variante ma queste informazioni devono essere rese più solide, per questo prendiamo questa misura precauzionale”, ovvero il blocco dei voli dalla Gran Bretagna. Lo ha detto a ‘Mezz’ora in più’ su Rai3 il ministro della Salute, Roberto Speranza. che ha spiegato: “Stiamo per fermare i voli da tutto il Regno Unito. Lo abbiamo deciso stamattina dopo un confronto con gli scienziati.

