Speranza: “Nessun lockdown mirato ma serve rigore”  

AGI – Divieto di organizzare feste private, ovunque sia e per tutti. È la proposta del ministro della Salute, Roberto Speranza, per contenere il diffondersi del contagio da coronavirus in Italia. Il ministro ne ha dato notizia nel corso del suo intervento questa sera a ‘Che tempo che fa’ su Rai3. Una misura che ovviamente dovrà essere vagliata in sede di messa a punto – “spero già per domani sera” – del nuovo Dpcm.

Speranza ha spiegato che ciò si impone anche perche’ “la gran parte dei contagi sta avvenendo in ambiti familiari o di relazioni interpersonali”.

