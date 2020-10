Speranza, notizia choc a Temptation Island 2020: weekend in barca tra Alberto e la single Nunzia | Video Witty Tv

A Temptation Island 2020, Speranza riceve nel pinnettu una notizia choc: il fidanzato Alberto trascorrerà un weekend con la single Nunzia. Ad anticiparlo è proprio Alessia Marcuzzi che, dopo il falò di confronto fra Nadia e Antonio, rivela ai telespettatori: “e se per Antonio e Nadia c’è un lieto fine per le altre fidanzate sta per arrivare nel pinnettu una notizia straziante”.

Speranza, infatti, viene chiamata nel pinnettu dove assiste ancora una volta a momenti di complicità del fidanzato Alberto con la tentatrice Nunzia. Il peggio però deve ancora arrivare, visto che sul finale la ragazza scopre che il fidanzato Alberto partirà per un weekend in barca con la single Nunzia. Cosa succederà?

Ecco il Video Witty Tv con la notizia choc!

