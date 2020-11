“La situazione è molto seria e non può essere sottovalutata. I numeri ci devono far riflettere”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza a ‘Che tempo che fa’. “Da due settimane c’è in ogni caso un’inversione di tendenza. Le misure che abbiamo attuato” sulla ‘zonizzazione’ “stanno dando i primi effetti ma non sono ancora sufficienti. Bisogna resistere e tener duro”, aggiunge. “Sono ancora numeri imponenti, sarebbe un errore grave abbassare la guardia. Non c’è alternativa ai sacrifici” derivati dalle misure restrittive, aggiunge.

“Dovremo valutare i dati dei prossimi giorni. E’ comprensibile che un territorio voglia uscire dalla zone rosse,

L'articolo Speranza: "Numeri ancora imponenti. Non c'è alternativa ai sacrifici"

