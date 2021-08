ROMA – “Oggi in Italia superiamo il 70 per cento di persone vaccinabili che hanno avuto almeno la prima dose. È un risultato molto incoraggiante. Dobbiamo continuare su questa strada perché i vaccini sono lo strumento migliore per aprire una stagione diversa. Grazie a tutta la squadra che lavora ogni giorno a questo obiettivo in ogni angolo del Paese”. È quanto dichiara su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza.

LEGGI ANCHE: Figliuolo: “Dal 16 agosto vaccino alla fascia 12-18 anni senza prenotazione”

Sileri: “La quarta ondata Covid è già iniziata, servirà terza dose di vaccino”

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Speranza: “Oggi superiamo il 70% delle persone vaccinabili con almeno la prima dose” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento