“speravo-di-godermi-un-po’-la-vita,-ma-con-quattro-nipoti…”:-dal-veneto-le-storie-che-raccontano-un-paese

VENETO – Per due famiglie venete su tre poter contare sui nonni è essenziale. E per più di un nonno su due (il 54,7%) dare una mano significa rinunciare a qualcosa, o limitarsi in qualcosa.

Per dirla con un nonno padovano 60enne: “Speravo con il pensionamento di godermi un po’ la vita, e invece con quattro nipoti la mia vita è condizionata nell’aiutare i figli che devono lavorare e perciò mi sento in dovere di dare loro una mano”.

Se ci fossero più servizi per le famiglie con figli, “i nonni potrebbero dedicarsi ai nipoti con spontaneità e piacere senza sentirsi oberati dall’ impegno”, segnala una 60enne vicentina. Di fatto, completa il ragionamento un suo coetaneo di Venezia, “i nonni oggi sostituiscono tutto quello che lo Stato non dà di assistenza alla famiglia e per fortuna che ci sono. Chi non può contare sui nonni ha un grande problema organizzativo e soprattutto economico”.

Numeri e voci arrivano dalla quarta edizione del questionario per la “Festa dei nonni”, che la Fnp-Cisl del Veneto propone annualmente ai propri iscritti in occasione del 2 ottobre. Il dettaglio delle rinunce “è interessante in ottica di prevenzione e invecchiamento attivo”, temi molto cari ai pensionati Cisl: il 72,6% accantona interessi e hobby, il 41,3% rinuncia a un’attività fisica regolare e il 40,6% a occasioni di socializzazione adatte all’età. È “preoccupante”, poi, rilevare che quasi un nonno su 10 trascura la prevenzione per la propria salute per stare con i nipoti.

Tina Cupani, segretaria Fnp del Veneto, osserva dunque che “se essere nonni e, soprattutto, ‘farlo’ è un’esperienza affettiva estremamente gratificante e piena che -dicono molti- ‘mantiene giovani’, questa stessa esperienza è anche molto faticosa, con l’amarezza di viverla spesso come un obbligo perché, altrimenti, le famiglie non avrebbero alternative alla gestione dei figli”.

Il sindacato ha voluto inserire apposta una domanda sulle eventuali rinunce, per capire meglio quel malumore che affiorava nei questionari passati. Nel questionario 2025, inoltre, in proporzione aumentano di più le critiche alla società, alle istituzioni e, in generale, alla routine cui le famiglie sono costrette (a partire dagli orari scolastici sempre in contrasto con gli orari lavorativi) che rende praticamente impossibile non appoggiarsi a un aiuto esterno.

Il nonno “è un aiuto. Nei piccoli paesi di provincia, per quanto il Comune si adoperi, gli orari non coincidono con quelli del lavoro dei genitori. Il ruolo di mamma non è riconosciuto nel mondo del lavoro. Nelle piccole aziende non viene concessa la possibilità dell’orario part-time”, racconta un veronese 60enne.

I DATI

Se quindi il 2 ottobre con la “Festa dei nonni” si vuole “celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”, la società “ha un grande debito da colmare”, avvisa Cupani. Il questionario della Fnp ha raccolto 665 risposte sostanzialmente pari come genere (337 nonne e 328 nonni), il 48,3% nella fascia giovane (60-69 anni) e il 40,3% nella fascia dei 70enni.

Oltre un terzo dei nonni (34,6%) ha un nipote, quasi un altro terzo (28,6%%) due, il 16,5% tre e il restante 20,3% va dai quattro nipoti in su. Il dato è in linea con due fattori demografici noti: l’età in cui si ha il primo figlio (quindi nipote) si è spostata in là, e si fanno meno figli. Complessivamente nell’indagine Cisl ci sono nonni di 1.601 nipoti: il 33,3% in età prescolare zero-cinque anni, il 24,8% nella fascia sei-10 anni, il 13,3% in quella 11-13 anni, il 13,6% nella fascia d’età 14-17 anni, l’11,7% in quella 18-29 anni e il 3,4% ha nipoti 30enni o più. Del resto, hanno risposto al questionario anche 15 bisnonni.

L’83,3% dei rispondenti (554 risposte) ha dichiarato di occuparsi dei nipoti, il 6% ha detto di averlo fatto in passato (40 risposte), mentre il 10,7% (71 risposte) non è coinvolto nella gestione dei nipoti. Fra quanti si occupano dei nipoti, il 42,8% ne assiste uno, il 33,8% ne assiste due e il 23,5% tre o più. Quanto alla frequenza, il 54,7% dei nonni è impegnato con frequenza settimanale (più di una volta) nella gestione dei nipoti, mentre il 28,5% lo è tutti i giorni.

Ancora una volta, quindi, si conferma il dato che per due famiglie su tre poter contare sui nonni è essenziale per la gestione ordinaria della famiglia stessa. Quest’anno è stato chiesto ai nonni anche di quantificare l’impegno: per quasi la metà (il 48%) esso è compreso nelle fascia 20-40 ore al mese o 40-60 ore al mese. Al di là della fiducia riposta nei nonni (il 64,1% dice che “i genitori preferiscono che siano i nonni a occuparsi dei figli”), per complessivamente il 50,9% delle famiglie è necessario affidarsi ai nonni perché i servizi per l’infanzia non sono sufficienti o non sono accessibili (10,5%), o perché gli orari di lavoro non sono compatibili con gli orari garantiti dai servizi per l’infanzia e per i ragazzi, e con gli orari delle loro attività (40,4%). Ecco quindi che l’attività principale dei nonni (il 67,1%) riguarda accompagnare o ritirare i nipoti dall’asilo o da scuola.

Attività seguita dal preparare per loro i pasti (56,3%), ma anche accompagnarli o ritirarli nelle attività sportive o ricreative (39,5%). Anche il fattore economico “pesa” sui nonni: quasi il 37% segnala che affidarsi ai nonni è anche una questione finanziaria tra costi troppo elevati per avvalersi di baby sitter (27,8%) o degli stessi servizi per la prima infanzia

