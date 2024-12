Sperlonga si accende con “Suoni, Fritti e Bollicine”

Antico Caffè Trani celebra gusto, musica e tradizione

Roma, 29 dic. (askanews) – A Sperlonga, uno dei borghi più affascinanti d’Italia, il tempo sembra fermarsi per dare spazio a un evento che promette di riscaldare il cuore e deliziare i sensi. Domenica 29 dicembre, l’Antico Caffè Trani dalle ore 19 si trasformerà in un palcoscenico d’eccellenza, ospitando “Suoni, Fritti e Bollicine”, una serata che unisce gastronomia d’autore, musica e bollicine per un’esperienza di pura magia.

Nel cuore del suggestivo centro storico, l’Antico Caffè Trani è pronto a far vivere agli ospiti un viaggio che abbraccia la convivialità e l’eccellenza. Organizzato con il contributo dell’Enoteca Da Paolo, del Ristorante Da Fausto e dell’Agenzia di Comunicazione 26 Lettere, questo evento rappresenta l’apice di una rassegna che ha conquistato il pubblico dall’autunno con la sua capacità di combinare gusto e atmosfera in una cornice unica.

L’arte culinaria sarà protagonista assoluta grazie allo chef Fausto Ferrante, maestro nel trasformare ingredienti semplici in capolavori di sapore. Le sue iconiche pastelle, leggere e fragranti, saranno solo l’inizio di un menu che celebra i sapori autentici della tradizione locale con un twist di modernità e creatività. Accanto a lui, il sommelier Paolo Lancerin, vero ambasciatore delle bollicine, condurrà gli ospiti in un viaggio enologico tra etichette raffinate e sorprendenti.

Ma non finisce qui. La serata sarà impreziosita dalle note eleganti e avvolgenti del dj Massimo Marino, il cui sound, riconosciuto a livello nazionale, saprà creare l’atmosfera perfetta per unire degustazione e divertimento. Le mura storiche dell’Antico Caffè Trani vibreranno di energia, trasformando l’evento in una festa dove ogni elemento – dal cibo alla musica – trova il suo equilibrio.

A rendere tutto impeccabile sarà la cura e la passione di Laura Fragione, event maker d’eccezione e anima dell’Antico Caffè Trani. Con il supporto tecnico dei professionisti di Remix Sound, ogni dettaglio della serata è pensato per regalare agli ospiti un’esperienza che resterà impressa nella memoria.

“Suoni, Fritti e Bollicine” non è semplicemente un evento, ma una celebrazione vibrante del gusto, della bellezza e del piacere di condividere momenti autentici. È un brindisi anticipato alla vita, un’occasione per chiudere l’anno che volge al termine con gratitudine e accogliere il nuovo con entusiasmo, avvolti in un’atmosfera unica. Un rito fuori dall’ordinario, capace di lasciare un segno profondo nel cuore e nei ricordi di chi sceglie di viverlo.