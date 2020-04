La lotta al coronavirus passa anche dal regolamentare la spesa e a Canonica d’Adda (Bergamo) il sindaco Gianmaria Cerea nelle scorse ore ha chiesto ai suoi cittadini di andare al supermercato a giorni alterno secondo il sesso chi dovrà acquistare.

La decisione della spesa per sesso è stata resa pubblica sulla pagina ufficiale del Comune.

Da qui la decisione che le donne potranno frequentare il supermercato il martedì, giovedì e sabato. Per gli uomini un giorno in più iniziando il lunedì e proseguendo poi mercoledì, venerdì e domenica. Un esperimento per limitare le persone che ancora oggi circolano eludendo i divieti del Governo.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Spesa a giorni alterni, in base al sesso. La decisione di un comune della Bergamasca proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento