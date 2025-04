Spesa militare, Sipri: nel 2024 il più forte aumento da Guerra Fredda

Roma, 28 apr. (askanews) – La spesa militare mondiale ha raggiunto i 2.718 miliardi di dollari nel 2024, con un aumento del 9,4% in termini reali rispetto al 2023 e il più forte incremento annuo dalla fine della Guerra Fredda. La spesa militare è aumentata in tutte le regioni del mondo, con una crescita particolarmente rapida sia in Europa che in Medio Oriente. I cinque maggiori investitori militari – Stati Uniti, Cina, Russia, Germania e India – hanno rappresentato il 60% del totale globale, con una spesa complessiva di 1.635 miliardi di dollari, secondo i nuovi dati pubblicati oggi dallo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). La spesa militare italiana è aumentata dell’1,4% a 38 miliardi di dollari.

La spesa complessiva è aumentata nel 2024 del 9,4% rispetto al 2023, registrando il decimo anno consecutivo di aumento. L’Europa, Russia inclusa, è stata la regione che ha speso di più: la spesa militare è aumentata del 17%, arrivando a 693 miliardi di dollari. Nel 2024 la Russia ha speso 149 miliardi di dollari per le sue forze armate, con un aumento del 38% rispetto all’anno precedente e il doppio rispetto al 2015.

Il bilancio militare dell’Ucraina, invasa dalla Russia, è aumentato del 2,9%, raggiungendo i 64,7 miliardi. Sebbene ciò rappresenti solo il 43% dell’equivalente delle risorse russe, Kiev ha registrato il più alto onere militare al mondo, con il 34% del suo Prodotto interno lordo dedicato alla difesa.

Il rapporto sottolinea che in questo ambito si distinguono alcuni Paesi europei. Ad esempio, la spesa militare della Germania è aumentata del 28%, raggiungendo gli 88,5 miliardi di dollari, superando l’India e diventando il quarto maggiore consumatore militare al mondo. “Per la prima volta dalla sua riunificazione, la Germania è diventata il maggiore contributore alla difesa dell’Europa centrale e occidentale”, ha osservato Xiao Liang, ricercatore del programma Spese militari e produzione di armi del SIPRI.

Gli Stati Uniti, il maggiore consumatore mondiale di risorse militari, hanno aumentato il loro budget del 5,7% nel 2024, raggiungendo i 997 miliardi di dollari, pari al 37% della spesa globale e al 66% di quella dei paesi membri della NATO.

I 32 membri dell’Alleanza Atlantica, impegnati in una dinamica di riarmo in vista di un possibile disimpegno americano, hanno tutti considerevolmente aumentato questa voce di spesa. “Entro il 2024, 18 dei 32 Paesi avranno raggiunto l’obiettivo del 2% del PIL” destinato alla spesa militare, un livello senza precedenti dalla fondazione della NATO, secondo il ricercatore del SIPRI. “Nei prossimi anni sono previsti massicci progetti di acquisizione nel settore delle armi”, ha affermato.

La stessa tendenza si riscontra anche in Medio Oriente. Israele continua la sua guerra nella Striscia di Gaza e, nel 2024, la sua spesa militare sarà aumentata del 65%, raggiungendo i 46,5 miliardi di dollari: l’aumento più grande dalla Guerra dei sei giorni del 1967, secondo il SIPRI.

Le spese dell’Iran, d’altro canto, sono diminuite del 10% e ammonteranno a 7,9 miliardi di dollari nel 2024, “nonostante il suo coinvolgimento in conflitti regionali”, sottolinea il SIPRI, perché “l’impatto delle sanzioni ha fortemente limitato la sua capacità di aumentare la spesa”.

Seconda solo agli Stati Uniti, la Cina, che sta investendo nella modernizzazione delle sue forze armate, nell’espansione delle sue capacità di guerra informatica e del suo arsenale nucleare, è ora responsabile della metà della spesa militare in Asia e Oceania. Nel 2024 ha aumentato il suo bilancio militare del 7%, raggiungendo i 314 miliardi di dollari.

“Questo” aumento generale della spesa militare “dimostra davvero le elevate tensioni geopolitiche”, ha affermato Xiao Liang. “È senza precedenti. Si tratta del maggiore aumento dalla fine della Guerra Fredda”. Più di 100 Paesi hanno aumentato i loro bilanci per la difesa lo scorso anno, si legge nel rapporto.

Il pesante incremento avrà anche “un profondo impatto socio-economico e politico”, ha osservato Xiao Liang, perché “i paesi dovranno scendere a compromessi nelle loro scelte di bilancio”. “Abbiamo visto, ad esempio, molti Paesi europei tagliare altre voci di bilancio, come gli aiuti internazionali, per finanziare l’aumento delle risorse destinate all’esercito, (…) o addirittura prendere in considerazione l’aumento delle tasse o l’indebitamento”, ha commentato l’esperto.