Spezia, Agoumé pazzo del suo allenatore: “Italiano? Lo seguo sempre, anche perché ha giocato nel mio stesso ruolo”

Lucien Agoume, giovanissimo centrocampista dello Spezia, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso del prepartita di Spezia-Napoli. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato da Calcionapoli1926.it: “Il mister mi parla tanto e io cerco di ascoltarlo perché proprio come me, Italiano è stato un bravo centrocampista. Lo seguo e mi aiuta giorno dopo giorno”. Il talento francese è in campo titolare nel match di oggi che vede la formazione spezzina di scena al Maradona di Napoli.

