Oggi lo Spezia, prossimo avversario del Napoli, ha perso malamente nella sfida interna giocata contro l’Hellas Verona (a proposito, ma che gol ha fatto Zaccagni?). Il club ligure però non ha perso solo la partita, ma anche due calciatori in vista del prossimo turno di campionato che vedrà i bianconeri di scena al Maradona di Fuorigrotta.

Lo Stadio Maradona sarà il teatro di Napoli-Spezia

Mister Italiano dovrà dunque rinunciare a Estevez e Chabot. Il primo era in diffida e oggi, ammonito, ha raggiunto la somma di ammonizioni necessarie per far scattare il turno di stop. Chabot invece, è stato espulso, e sarà duque appiedato dal giudice sportivo. C’è quindi un piccolo vantaggio in casa Napoli che però, tra le mura amiche, ha fatto sempre un po’ troppa fatica a ottenere il risultato massimo. Italiano dovrà rinunciare anche a Bastoni, Ricci e Acampora, positivi al Covid19.

Clicca qui se vuoi essere sempre aggiornato

The post Spezia, guai per mister Italiano: ne perde due in vista del Napoli (e tre sono affetti da Covid!) appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento