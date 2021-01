Spezia, Italiano a Sky: “Vittoria che dà entusiasmo. Era importante muovere la classifica”

L’allenatore dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche a Sky Sport dopo quelle rilasciate a DAZN poco prima, commenta così la vittoria sul Napoli.

Spezia, le parole di Italiano

“E’ stata una gara di grande sacrificio e pazienza. Il Napoli ci ha messo sotto, ma siamo riusciti a tenere viva la partita ed è arrivata la vittoria. Ci prendiamo questi tre punti e andiamo avanti. Il campionato è lungo. Le prestazioni le avevamo sempre fatte, senza raccogliere molto e ciò aveva portato frustrazione. Mi auguro che questo successo possa portare entusiasmo, a partire dalla prossima gara. Vincere qui è una grande iniezione di fiducia per il nostro futuro. La vittoria può essere la scintilla che fa cambiare la testa ai ragazzi, devono essere consapevoli che sono forti e continuando così possiamo confermarci in serie A. La nostra intenzione era portare via punti, anche uno andava bene, sono arrivati tre e ce li prendiamo tutti”.

