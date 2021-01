L’allenatore dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni questa sera a Rai Sport dopo la sconfitta contro il Napoli nei quarti di finale di Coppa Italia.

CLICCA QUI PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SUL NAPOLI

Spezia, parla Italiano

“Se l’approccio alle gare è come quello di questa sera diventa complicato, questi campioni ti castigano da un momento all’altro. La situazione si era messa male già dalle premesse, con questi che devono riscattarsi da una sconfitta, così diventa dura. Poi nel secondo tempo siamo risaliti e abbiamo chiuso con dignità altrimenti c’era da arrabbiarsi e non poco. Perdere non piace a nessuno, non si inizia una partita per perdere. Oggi l’abbiamo complicata nel primo tempo, siamo orgogliosi di quanto fatto nel primo tempo. Se ci salviamo lo vediamo in queste 19 partite, l’atteggiamento deve essere quello del secondo tempo. Se saremo quelli del primo tempo meglio lasciar stare, ma questo i ragazzi lo sanno. Per larghi tratti del campionato siamo stati quelli del primo tempo. Zoet? Qualche piccola gerarchia si è creata, è un ragazzo di qualità, forte, quando sarà al 100% saranno problemi per me. Anche durante la settimana si impegna e va fortissimo, Provedel ha fatto bene, Krapikas era il portiere di Coppa Italia. Adesso se la giocheranno e chi meriterà il posto andrà in campo”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI SU TWITTER

The post Spezia, Italiano: “L’abbiamo complicata nel primo tempo, eliminati con dignità” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento