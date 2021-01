Spezia, Nzola: “Vittoria di Napoli per il morale, ha portato tanto entusiasmo”

M’Bala Nzola, attaccante dello Spezia, decisivo mercoledì contro il Napoli, ha rilasciato quest’oggi alcune dichiarazioni a QS, tornando sul match del “Maradona”.

Spezia, parla Nzola

“Mi fa piacere che tante squadre si stanno interessando a me, in questo momento penso solo allo Spezia. Voglio continuare così, con umiltà e lavoro per dare il massimo a questo club. Sono contento per la società, per i miei compagni. Siamo un gruppo unito, avete visto come abbiamo festeggiato tutti quanti insieme a Napoli. Dopo tre sconfitte di fila abbiamo avuto una reazione, il successo di Napoli ci deve dare personalità per arrivare alla salvezza, il nostro obiettivo. Non è stata la nostra partita più bella ma vittorie così servono per il morale, tante squadre hanno vinto così contro di noi”.

