Spezia, Pobega torna sul gol vittoria. Il ‘cuore rossonero’ stuzzica i tifosi napoletani: “A Milanello avranno esultato. Vi dico che…”

Tommaso Pobega, centrocampista dello Spezia e “match winner” al Maradona ha appena rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva: “Il mio gol partita? Spero che a Milanello siano felici, ma ora sono concentrato solo sullo Spezia. In un futuro mi piacerebbe tornare al Milan, mi sento spesso con Gabbia ma in ogni caso sono tanti gli amici che ho lasciato lì. Devo migliorare tanto se voglio essere pronto per la maglia rossonera”.

In foto un Lozano stremato

Parole al miele anche per Gattuso: “E’ stato fondamentale per la mia crescita, ci siamo abbracciati nel pre-partita, poi non l’ho più beccato”. A chi gli chiede se somiglia a Marchisio, Tommaso risponde così: “I paragoni li lascio fare agli altri, non ho modelli che mi ispirano ma se potessi fare una carriera come la sua, beh… ci metterei la firma”.

