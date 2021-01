Spezia, riscontrate due positività al COVID-19: mercoledì ci sarà la sfida al Napoli

Lo Spezia, come comunica la società sui propri canali ufficiali, ha riscontrato due positività di due calciatori al COVID-19 agli ultimi test effettuati. Si tratta di Matteo Ricci e Gennaro Acampora, entrambi di ruolo centrocampista. I due giocatori sono stati già posti in quarantena, mentre nuovi tamponi sono stati effettuati sul gruppo-squadra in vista del match di domenica contro il Verona. Ricordiamo come i liguri, che già avevano diverse defezioni tra le proprie fila a causa degli infortuni, affronteranno il Napoli nel turno di serie A del prossimo 6 gennaio, mercoledì prossimo. A seguire il comunicato del club spezzino.

Spezia, due positivi al COVID-19

“Lo Spezia Calcio comunica che i calciatori Gennaro Acampora e Matteo Ricci sono risultati positivi al tampone naso-faringeo molecolare effettuato nella giornata di ieri. Attualmente asintomatici, i due calciatori hanno iniziato l’isolamento fiduciario.

Come da protocollo, nella giornata di domani, il resto del gruppo effettuerà i consueti esami anti Covid-19 in vista della gara di domenica contro l’Hellas Verona”.

