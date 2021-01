Spezia, tra le varie indisponibilità è Nzola la stella. C’è un ex

Lo Spezia che domani arriverà al “Maradona” di Napoli, è una squadra ricca di indisponibilità tra infortuni e positività al COVID-19. Qual è la stella dei liguri?

Spezia, Nzola è la stella. Terzi l’ex

Trovare un giocatore più “splendente” degli altri in queste condizioni è difficile, probabilmente la vera forza dello Spezia è il gruppo e l’intensità di squadra. Ma dovendo valutare le individualità spicca qualche talento assoluto. Come lo è Tommaso Pobega, centrocampista dal futuro garantito. L’uomo più offensivo, specialmente dopo l’infortunio di Galabinov, è Mbala Nzola. L’ex Trapani ha dimostrato di saperci stare in serie A, segnando gol fantastici e numeri da assoluto leader. Ci sarà anche un ex, proprio al rientro domani da un infortunio: Claudio Terzi, transitato in azzurro nel primissimo Napoli di De Laurentiis. Nel 2004-05 in serie C1, con 15 presenze e 1 rete.

