Categoria: Secondi piatti

Ingredienti

Carne bovina 1.5 kg (taglio pesce-campanello)

Vino rosso 750 ml Aglianico

Cipolle bianche 1

Carote 2

Sedano 2 coste

Farina 00 1 cucchiaio

Alloro 2 foglie

Salvia 2 foglie

Rosmarino 1 rametto

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

per il brodo

Acqua 200 g

Cipolle bianche 0.5

Carote 0.5

Sedano 0.5 coste

Chiodi di garofano 2

Preparazione

Spezzatino all’Aglianico, passo 1

Per realizzare lo spezzatino all’Aglianico per prima cosa tagliate a pezzetti grossolani la carne (1), poi riponetela in una pirofila (2) e copritela con il vino (3).

Spezzatino all’Aglianico, passo 2

Insaporite con alloro, salvia e rosmarino (4), coprite con pellicola (5) e lasciate marinare la carne per tutta la notte in frigo. Il giorno seguente proseguite con la preparazione: preparate il soffritto tritando finemente cipolla, carota e sedano (6) e tenete da parte.

Spezzatino all’Aglianico, passo 3

Scolate la carne conservando la marinatura (7). Infarinate i bocconcini (8) e poi preparate il brodo ponendo in un tegame la marinatura tenuta da parte, l’acqua, i chiodi di garofano, la mezza cipolla, la mezza carota, ed il sedano. Salate (9), cuocete per 10 minuti.

Spezzatino all’Aglianico, passo 4

Filtrate il brodo (10) e tenetelo in caldo. Ora versate il soffritto in un tegame largo, fate stufare per 2 minuti con un giro di olio e poi unite la carne (11)e lasciatela rosolare su tutti i lati per circa 7 minuti. A questo punto unite il brodo (12).

Spezzatino all’Aglianico, passo 5

Coprite con il coperchio (13) e cuocete per 2 ore a fiamma bassa. Terminata la cottura aggiustate di sale (14) e servite lo spezzatino all’Aglianico ben caldo (15).

Conservazione

Lo spezzatino all’Aglianico si conerva in frigo per un paio di giorni. Potete congelarlo dopo la cottura se avete utilizzato ingredienti freschi.

Consiglio

Accompagnate lo spezzatino all’aglianico con un purè di patate o una spadellata di verdure di stagione!

continua a leggere sul sito di riferimento