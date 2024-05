spiagge,-la-riviera-romagnola-fa-il-pieno-di-bandiere-verdi:-sono-10

RIMINI – Mare pulito, servizi e ristoranti, ma anche tanto spazio per giocare tra gli ombrelloni e il servizio di salvataggio sempre presente: la Romagna si conferma una località turistica a misura di bambini e famiglie, e anche quest’anno incassa ben 10 bandiere verdi, riconoscimento che arriva da 3.000 pediatri italiani e che è appunto dedicato alle località turistiche particolarmente attrezzate per i bambini.

IL RECORD DI RICCIONE

Le 10 bandiere verdi se le sono aggiudicate Ravenna, Cervia- Milano marittima – Pinarella, Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli, Bellaria, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica. E tra le diverse località ci sono dei record: Riccione ad esempio è bandiera verde da 16 anni consecutivi e Cervia – Milano Marittima – Pinarella da 14. Ancora, Cesenatico e Bellaria – Igea Marina sono bandiere verdi da 12 anni.

Legacoop Romagna festeggia: “È una conferma del valore del modello turistico che il nostro settore balneare ha saputo costruire negli anni”. Dai lidi ravennati a Cattolica, le 10 bandiere sono arrivate “per il mare pulito”, per il fatto che “in spiaggia lo spazio fra gli ombrelloni permette di giocare liberamente accanto ai genitori”, perché “la sicurezza è garantita da un servizio di salvataggio efficiente, ci sono attrezzature e servizi, ristoranti, bar, strutture sportive”.

IN ITALIA LE BANDIERE VERDI SONO 147

In totale in Italia sono state assegnate 147 Bandiere verdi, ricorda Legacoop e la “costa romagnola rende l’Emilia-Romagna la seconda regione più ‘verde’, dopo l’Abruzzo, per densità di bandiere: una ogni 13,5 chilometri”. I criteri scelti dai pediatri, aggiunge la centrale cooperativa, “sono la fotografia dell’organizzazione aperta, dinamica, innovativa e accogliente resa possibile dalle nostre imprese balneari e dalle loro cooperative, fatta di servizi di grande qualità a prezzi equi, accessibilità, pulizia e sicurezza dell’arenile”. Le cooperative tra stabilimenti balneari, prosegue, “hanno saputo dare vita nel tempo a un sistema efficiente e solidale, che in spiaggia garantisce un’ospitalità di altissimo livello a residenti e turisti ed è particolarmente attento alle esigenze delle famiglie, come attestano le Bandiere verdi che in Romagna sono assegnate sin dalla prima edizione”.

Oggi, però, punta il dito Legacoop, “le incertezze sulle concessioni mettono a repentaglio anche questa virtuosità. Il primo obiettivo deve perciò essere di garantire continuità e futuro al settore balneare, fondamentale per il nostro turismo, tutelando un modello fatto di imprese familiari e difendendo il reddito di chi lavora sulla spiaggia”.

Le Bandiere verdi in Emilia-Romagna con l’anno di assegnazione della prima Bandiera sono: Ravenna – Lidi Ravennati 2015; Cervia – Milano Marittima – Pinarella 2010, Cesenatico 2012; Gatteo – Gatteo Mare 2015; San Mauro Pascoli – San Mauro mare 2016. E ancora, Bellaria – Igea Marina 2012; Rimini 2016; Riccione 2008; Misano Adriatico 2015; Cattolica 2012.

L’articolo Spiagge, la Riviera romagnola fa il pieno di bandiere verdi: sono 10 proviene da Agenzia Dire.

