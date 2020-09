Spiaggiate 270 balene in Australia, 90 morte e si corre per salvarne 180

AGI – È una corsa contro il tempo quella dei soccorritori per salvare centinaia di balene spiaggiate in Tasmania: 90 sono morte e altre 180 rischiano la stessa fine se non saranno riportate in mare. L’insenatura di Macquarie Harbour sulla costa occidentale della Tasmania è nota per essere un punto caldo per lo spiaggiamento delle balene, ma si ritiene che questo evento sia il peggiore degli ultimi dieci anni, con il branco di 270 di balene sparpagliato su due banchi di sabbia e una spiaggia.

Il biologo marino di Parks and Wildlife Services, Kris Carlyon, ha spiegato che il salvataggio potrebbe richiedere un certo numero di giorni: “Non sappiamo quanto tempo ci vorrà.

