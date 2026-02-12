giovedì, 12 Febbraio , 26

Capelli e allarme extension, possono contenere sostanze pericolose: lo studio

(Adnkronos) - Un 'veleno per capello' nelle chiome...

Milano Cortina, Zelensky contro il Cio: “Squalifica Heraskevych favore a Russia”

(Adnkronos) - “Il coraggio conta più delle medaglie”....

Enrica Bonaccorti oggi a La volta buona, la lotta contro il tumore al pancreas

(Adnkronos) - Enrica Bonaccorti sarà ospite oggi, giovedì...

Dalla famiglia reale 12 milioni di sterline ad Andrea per zittire Giuffre: “Soldi mai restituiti”

(Adnkronos) - Andrew Mountbatten-Windsor ricevette in prestito 12...
spillette-“sold-out”,-le-pin-delle-olimpiadi-a-ruba
Spillette “sold out”, le pin delle Olimpiadi a ruba

Spillette “sold out”, le pin delle Olimpiadi a ruba

Video NewsSpillette "sold out", le pin delle Olimpiadi a ruba
Redazione-web
Di Redazione-web

Ogni giorno riparte la caccia in giro per Milano

Milano, 12 feb. (askanews) – Pin sold out. Le spillette delle Olimpiadi sono le grandi protagoniste di questi Giochi invernali. Qui siamo al Castello Sforzesco di Milano, ma le code per riuscire ad accaparrarsele sono ovunque, le pin finiscono presto e ogni giorno riparte la caccia.”Le scambio con tanta gente, coi volontari, con le altre persone”, dice questo ragazzo venuto a Milano dal Belgio.Ambitissime, al centro di scambi che coinvolgono tutti. “Fare la volontaria ha i suoi vantaggi. Ci sono tanti che vogliono scambiarle ogni giorno, ti fermano. Alcune sono sold out e ci sono veramente code lunghissime da fare. È bello perché conosci tanta gente, oggi anche alla fermata dell’autobus, mi hanno fermato degli americani, loro ne vanno matti”.Obiettivo collezionarle tutte? “Tutte è difficile, ma si prova almeno a finire il giro”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.