spillette-“sold-out”,-le-pin-delle-olimpiadi-a-ruba

Ogni giorno riparte la caccia in giro per Milano

Milano, 12 feb. (askanews) – Pin sold out. Le spillette delle Olimpiadi sono le grandi protagoniste di questi Giochi invernali. Qui siamo al Castello Sforzesco di Milano, ma le code per riuscire ad accaparrarsele sono ovunque, le pin finiscono presto e ogni giorno riparte la caccia.”Le scambio con tanta gente, coi volontari, con le altre persone”, dice questo ragazzo venuto a Milano dal Belgio.Ambitissime, al centro di scambi che coinvolgono tutti. “Fare la volontaria ha i suoi vantaggi. Ci sono tanti che vogliono scambiarle ogni giorno, ti fermano. Alcune sono sold out e ci sono veramente code lunghissime da fare. È bello perché conosci tanta gente, oggi anche alla fermata dell’autobus, mi hanno fermato degli americani, loro ne vanno matti”.Obiettivo collezionarle tutte? “Tutte è difficile, ma si prova almeno a finire il giro”.