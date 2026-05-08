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Spin Factor lancia i Capri Talks: 15 e 16 maggio con Schillaci, Pichetto, Calenda e Durigon
Politica

Spin Factor lancia i Capri Talks: 15 e 16 maggio con Schillaci, Pichetto, Calenda e Durigon

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ROMA – Parte venerdì 15 maggio alle 17.30 dai Giardini di Augusto con i saluti del sindaco di Capri, Paolo Falco, la prima edizione dei Capri Talks, format di confronto tra istituzioni, imprese e informazione sui grandi temi dell’attualità. Il titolo di questo esordio, (Dis)Uniti, vuole essere un invito al confronto sulle sfide che stanno ridefinendo il nostro tempo tra sicurezza energetica e stili di vita, geopolitica e lavoro.

Il primo panel vedrà il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervistato dal Direttore dell’Adnkronos, Davide Desario.

A seguire un confronto su cultura e informazione nell’era dell’intelligenza artificiale, moderato dal giornalista del Tg1, Francesco Maesano, che vedrà la partecipazione del Sottosegretario all’Editoria, Alberto Barachini, del Presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia, Gabriella Buontempo, del deputato del Partito Democratico, Stefano Graziano, e del deputato di Forza Italia, Paolo Emilio Russo.

Chiuderà la prima giornata un’ampia sessione sull’energia in cui interverrà il Ministro per l’ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, intervistato dal Vice direttore del Tg2, Maria Antonietta Spadorcia. Sugli stessi temi si confronteranno Vinicio Vigilante, Amministratore delegato GSE e Pier Lorenzo Dell’Orco, Amministratore delegato Italgas Reti. Interverranno, inoltre, la Responsabile relazioni istituzionali sud Europa di Meta, Laura Bononcini, il Responsabile affari centrali di ENEL, Edoardo De Luca, e il Responsabile relazioni istituzionali di Renexia, Andrea Porchera.

Si prosegue sabato 16 maggio dalle 17.30, sempre ai Giardini di Augusto, per dialogare su lavoro, occupazione e previdenza, con il Sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali, Claudio Durigon, intervistato da Davide Desario. Sarà poi la volta del Presidente dell’INPS, Gabriele Fava, intervistato da Francesco Maesano. Sempre sugli stessi temi si confronteranno il deputato di Fratelli d’Italia Marta Schifone, il segretario del Partito Liberaldemocratico, Luigi Marattin, e l’Amministratore delegato di WinTime, Davide Ferraro, moderati da Francesco Maesano.

Su reti e infrastrutture interverranno il Vice presidente sud Europa MSC Cruise, Leonardo Massa e il Responsabile comunicazione esterna di ENAV, Simone Stellato, moderati da Maria Antonietta Spadorcia.

Si parlerà poi di esteri e difesa in un dialogo tra Zakia Attanasio, moglie di Luca Attanasio -l’ambasciatore italiano in Repubblica Democratica del Congo ucciso in un agguato nel 2021 – e Presidente Fondazione Mama Sofia Ets, e il Sottosegretario alla difesa, Isabella Rauti. Il panel sarà condotto dal vicedirettore di Skytg24 Michele Cagiano de Azevedo.

Chiuderà la due giorni Carlo Calenda, segretario di Azione, intervistato da Francesco Maesano sui temi dell’attualità politica.

Nel corso della due giorni saranno presentati i dati di Human, l’esclusiva piattaforma di social listening AI driven di proprietà di Spin Factor, sull’orientamento espresso dagli italiani sui social network relativamente alle tematiche dell’energia e del lavoro.

Capri Talks è un progetto ideato e organizzato da Spin Factor, società leader a livello nazionale nella strategia e comunicazione istituzionale e nell’analisi dei dati, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo e della Città di Capri.L’evento è curato da Davide Desario, Direttore dell’Adnkronos e presentato da Maria Antonietta Spadorcia, Vice direttore del Tg2. Media partner sono Sky Tg24 e Adnkronos. Partner tecnico è Meta.

Capri Talks è realizzato in collaborazione con ENAV, ENEL, GSE, Autostrade per l’Italia, Renexia, WinTime, Marina di Capri e Fiven. Con il sostegno di Snav, Anema e Core, Hotel La Palma e Tiberio Cantina di Capri.
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