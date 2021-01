Spiragli De Paul-Napoli, arriva una dichiarazione ufficiale dell’Udinese

Stefano Campoccia, vice presidente dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio Marte e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riprese dalla nostra redazione. Il dirigente si è soffermato, ovviamente, sul prossimo match tra Udinese e Napoli: “Saremo rispettosi delle differenti potenzialità. Proveremo a far male al Napoli sulle ripartenze. Ho grande stima di Gotti. E’ più furbo che santo”. Campoccia parla anche di mercato visto che De Paul e Samir sono stati recentemente accostati al club partenopeo.

De Paul e Lasagna nel mirino dei partenopei?

La risposta però è sibillina: “L’Udinese ha una buona vetrina e qualità ma anche chiarezza sui valori. Arriverà il momento di rinverdire il rapporto di mercato con il Napoli. Lasagna? In questo momento ci teniamo stretta la nostra rosa, siamo ancora ambiziosi nonostante le magagne. Pensare di perdere pezzi per strada non è nelle nostre corde. In questo momento bisogna stare sempre alla finestra ma la stagione e la rosa sono queste. Se arrivassero proposte interessanti le valuteremmo, la rosa è molto ricca sia in attacco che in centrocampo”.

