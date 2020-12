CATANZARO (ITALPRESS) – “Domani sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale e da domenica saremo in zona gialla”. Lo ha detto il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, in diretta Facebook.

Spirlì ha riferito di aver “ricevuto la telefonata del ministro Speranza che mi ha comunicato che domani – ha spiegato – sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e domenica saremo ufficialmente in zona gialla. E’ importante – ha continuato -, vuol dire che quando ci mettiamo di buzzo buono noi calabresi sappiamo come fare. Siamo in zona gialla però vi prego caldamente: rispettiamo le regole, non ci liberiamo a fare feste,

L’articolo Spirlì “Da domenica Calabria in zona gialla” proviene da Notiziedi.

