Splendido retroscena di Kiss Kiss su Ghoulam: “Vi racconto la voglia di scudetto del nostro Faouzi! Ecco cosa ha fatto per il Napoli”

Lucio Pengue, conduttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della nota trasmissione Radio Goal. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato da Calcionapoli1926.it:

Il retroscena su Ghoulam e la sua voglia di tricolore

“Dichiarazioni di Orsato? Ne è passata di acqua sotto i ponti, ma quell’episodio ha fatto la differenza per il campionato. Che un arbitro parli mi pare una cosa eccezionale, ma se mi viene a dire che era troppo vicino all’azione i conti non mi tornano. Zona Champions? Il Napoli è lì, anche alla luce dei risultati delle altre l’obiettivo è alla portata”.

Sul ritorno in “pompa magna” di Ghoulam, Pengue svela un bel retroscena: “Per quel che ne so Faouzi è attaccatissimo a questi colori. Ricordo un’intervista rilasciata a Carlo Alvino nel 2018. Il ragazzo stava forzando il recupero per il rush finale del campionato. Quell’infortunio fu una grande sfiga per la sua carriera. Eppure, Faouzi aveva l’animo del combattente e quasi si commosse per il fatto che avrebbe potuto contribuire al terzo scudetto del Napoli”.

