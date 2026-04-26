splint-invest-democratizza-investimenti-alternativi,-supera-50-mln-asset

Roma, 26 apr. (askanews) – Investire in opere d’arte, collezionabili rari o asset alternativi non è più un privilegio per pochi: Splint Invest, piattaforma fintech svizzera specializzata in investimenti frazionati, ha superato gli 850 asset lanciati per un valore complessivo di oltre 50 milioni di euro, confermandosi tra i player più dinamici del settore. Con una community di circa 38.000 utenti, secondo quanto riporta un comunicato la società ha costruito in poco tempo un ecosistema che consente anche ai piccoli investitori di accedere a opportunità tradizionalmente riservate a grandi patrimoni. I principali mercati sono oggi Svizzera e Francia, seguiti da Germania e Regno Unito, mentre l’Italia si distingue come uno dei Paesi in maggiore crescita.

Alla base del modello c’è un approccio data-driven che unisce competenze finanziarie, conoscenza verticale degli asset e tecnologia . Splint Invest, si legge, può contare su un team interno di analisti finanziari che lavora a stretto contatto con esperti di settore per ciascuna categoria, oltre all’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale a supporto della valutazione e della selezione delle opportunità. È proprio questa combinazione, spiegaAurelio Perucca, CEO e Co-founder di Splint Invest, a permettere alla società di «individuare asset di qualità e puntare a performance superiori al mercato », rendendo accessibile a tutti una nuova frontiera degli investimenti, senza rinunciare a rigore e trasparenza.

Dai vini pregiati agli orologi di lusso, fino ai memorabilia e agli oggetti da collezione, Splint Invest, regolamentata in Svizzera come intermediario finanziario, seleziona e acquisisce asset fisici che vengono poi frazionati e resi accessibili sulla piattaforma. Un modello che ha già prodotto risultati concreti:negli ultimi due anni la società ha ottenuto un rendimento medio netto del 25%, con un holding period medio di circa 15 mesi, e i rendimenti sono già stati distribuiti con successo agli investitori.

Tra le operazioni più emblematiche c’è la vendita di una Sealed Pokémon Japanese Base Set Booster Box , acquistata nell’agosto 2025 per circa 43.000 euro e venduta nel marzo 2026 per 70.000 euro, con un ROI netto superiore al 60% in soli 7 mesi. L’operazione, prosegue il comunicato, si basava sull’aspettativa di un aumento dei prezzi legato al 30° anniversario di Pokémon nel 2026, a conferma di quanto, in questo mercato, la capacità di leggere in anticipo i driver culturali e collezionistici possa fare la differenza.

“Vanno tuttavia sottolineati anchei rischi connessi a questa asset class”. Precisa Perucca. “Il primo è quello dell’illiquidità: si tratta di investimenti che richiedono tempo e per i quali la vendita può richiedere anche diversi anni”. Per questo la piattaforma invita a investire soltanto capitale che non serve nel breve termine e fornisce per ogni asset indicazioni sulla durata stimata. Il secondo riguarda la valutazione: determinare il valore reale di questi beni non è semplice, perché non esiste un mercato liquido e spesso si lavora con dati limitati e modelli di stima. “Il nostro obiettivo è rendere accessibili asset di alta qualità a una nuova generazione di investitori .Crediamo che il futuro degli investimenti passi anche dagli asset alternativi, ma solo se accompagnati da trasparenza, selezione rigorosa e strumenti adeguati per valutarli”, conclude il Ceo di Splint Invest.

Forte dei risultati raggiunti, l’azienda punta ora ad accelerare la propria espansione in Europa, con un’attenzione particolare all’Italia e allo sviluppo di nuove soluzioni dedicate anche ai partner B2B.

Splint Invest è una scaleup fondata nel 2021 in Svizzera che consente a investitori privati di accedere a opportunità in asset reali e da collezione, come arte, orologi e altri beni di valore, attraverso un modello frazionato. Fondata con l’obiettivo di democratizzare l’accesso a investimenti tradizionalmente riservati a una nicchia, la società combina tecnologia, analisi dei dati e competenze di mercato per selezionare e gestire asset ad alto potenziale. Oggi Splint Invest conta una community internazionale in crescita e un portafoglio diversificato di asset, posizionandosi come uno dei player emergenti nel panorama europeo degli investimenti alternativi.