SpongeBob: Patty Pursuit sarà presto disponibile su Apple Arcade

Il prossimo gioco in arrivo su Apple Arcade, mostrato ieri in anteprima in un breve video, sarà SpongeBob: Patty Pursuit.

Il teaser del gioco è stato pubblicato sull’account Twitter ufficiale di Apple Arcade.

Secret Krabby Patty formula stolen. Friends kidnapped. On May 29, help SpongeBob run to the rescue in SpongeBob: Patty Pursuit.@SpongeBob @Nickelodeon pic.twitter.com/rEkpaZI3up

— Apple Arcade (@AppleArcade) May 27, 2020

Questo è un vero e proprio teaser,

