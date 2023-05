Anche quest’anno Otofarma SpA sarà presente nel contesto più atteso del mondo della farmacia, al Cosmofarma 2023

Dal 5 al 7 maggio Otofarma porterà a Bologna, nell’olimpo delle fiere, non solo la sua professionalità come leder nella costruzione e realizzazione di protesi acustiche toccando con mano il Made in Italy ma presenterà anche la frontiera del futuro per la prevenzione direttamente in farmacia: TeleFarmamedica, un complesso strumentale per i parametri vitali.

Diversi saranno gli ospiti di fama nazionale e internazionale del mondo dello sport che si alterneranno sullo stand Otofarma SpA per portare un messaggio importante soprattutto alle nuove generazioni: “l’inclusione sociale senza nessuna diversità”, affinché chi oggi è portatore di un apparecchio acustico non si senta un diverso.

Otofarma SpA attraverso la “voce” dello sport vuole affrontare e cancellare i pregiudizi, dando uno “stop” a chi ancora oggi afferma che gli apparecchi acustici devono essere invisibili, superare il tabù dell’estetica con dispositivi invisibili di ultimissima generazione dotato di sistemi ultra tecnologici.

Entusiasta l’amministratrice di Otofarma SpA, Giovanna Incarnato, le cui parole accendono di gioia: “Vogliamo togliere ogni dubbio la protesi acustica non deve essere invisibile, quello che realmente diventa visibile “è il non sentire”.

Saranno presenti sullo stand A59 – B60 del Padiglione 29 di Otofarma per incontrare tutti i farmacisti presenti in fiera Ciro Ferrara, ex calciatore del Napoli vincitore dei primi due scudetti con Maradona, il pallanuotista cubano Amaurys Perez, ed infine e non per ultimo, il campione olimpico di nuoto Massimiliano Rosolino, tifosissimo del Napoli.

L’articolo «Sport e inclusione, comunicare senza barriere» proviene da Notiziedì.

continua a leggere sul sito di riferimento