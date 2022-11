Sport e turismo in tv. Al via stagione sciistica con Ski Magazine

Il programma cult dedicato agli sport invernali e alla montagna

Milano, 16 nov. (askanews) – È’ Ripartito in anticipo sull’apertura della stagione sciistica 2022-2023, Ski Magazine, il programma ideato da Floriano Omoboni che da 24 anni tiene incollati allo schermo migliaia di appassionati della neve e degli sport invernali. Il format fa parte del palinsesto di Sportoutdoor.tv, la multipiattaforma tv/web nata nel 2014 come lente d’ingrandimento su tutto il mondo che ruota attorno alle discipline sportive all’aperto e al turismo nelle più belle località di montagna del Paese. La puntata della nuova edizione di Ski Magazine andrà in onda sabato 19 novembre alle 19,30 su Sportitalia (Canale 60 del Digitale Terrestre). Sempre da giovedì sarà disponibile su https://www.sportoutdoor.tv, sul canale dedicato di TV Plus Samsung, Rakuten tv e su decine di tv locali italiane e internazionali. Ogni settimana, per 23 puntate, Ski Magazine racconterà tutto il meglio dal mondo della montagna, con interviste a campioni olimpici, approfondimenti sulle competizioni in corso e racconti dal territorio insieme ai protagonisti che rendono unica l’ospitalità nelle valli alpine italiane. Con il contributo di campioni di ieri e di oggi come l’intramontabile Alberto Tomba, Giorgio Rocca, Federica Brignone, Dominik Paris e Sofia Goggia, verranno raccontate e commentate le gare e i campionati più importanti della stagione di sci alpino, sci di fondo e sci alpinismo, che diventerà sport olimpico ai Giochi 2026. Madonna di Campiglio, Val di Fiemme, Ponte Di Legno-Tonale, Val Di Sole, Paganella, Pejo, Folgarida e Marilleva, Skirama Dolomiti Adamello Brenta, Dolomiti Superski sono solo alcune delle meravigliose tappe che percorrerà Ski Magazine già a partire dalla prima puntata dedicata all’imminente apertura degli impianti sciistici. Il racconto non si limita all’approfondimento sportivo, ma allarga lo sguardo sul territorio, includendo informazioni utili, consigli e proposte per scoprire e vivere al meglio l’esperienza nelle più belle località alpine d’Italia. “Ski Magazine torna per tutti gli appassionati della montagna in una stagione che si preannuncia da record – commenta Floriano Omoboni, founder e conduttore di Sportoutdoor.tv -. Con la pandemia la gente ha riscoperto la voglia di stare all’aria aperta, e anche grazie all’introduzione di tariffe scontate e personalizzate per gli impianti di risalita, la montagna d’inverno è diventata più accessibile per tutti. Con Ski Magazine raccontiamo con passione questo mondo da quasi 25 anni e non vediamo l’ora di commentare le Olimpiadi 2026 che si terranno proprio nel nostro Paese”. Dal 2014 Ski Magazine rientra nel palinsesto di SportOutdoor.tv, la multipiattaforma tv e web ideata da Floriano Omoboni, insieme ad altri 4 format dedicati al mondo dello sport all’aria aperta: Blu Sport, dedicato alla nautica e agli sport acquatici, Hard Trek, con focus su outdoor, turismo montano, trekking, sky race, triathlon e corsa, Mondo Crociera, girato interamente a bordo delle navi più belle del mondo per scoprire luoghi meravigliosi, e S4, il talk show delle 4S (Sport, Sun, Sea e Snow) che ospita campioni e protagonisti del mondo dello sport e del turismo.

