Sport e turismo in tv con Lanzoni volto del Milanese Imbruttito

Su Sportitalia con S4 si parla di Madonna di Campiglio

Milano, 17 gen. (askanews) – Giovedì alle 22 parte la dodicesima stagione del talk show di Floriano Omoboni dedicato allo sport e al turismo outdoor. Ospiti l’attore e speaker di San Siro Germano Lanzoni e il direttore della funivia di Madonna di Campiglio Bruno Felicetti Metti un Milanese Imbruttito, un esperto del mondo sciistico e della montagna e un conduttore istrionico a parlare con ironia di sport e montagna con approfondimenti, interviste e dibattitti. Sono gli ingredienti della prima puntata della nuova stagione di S4, il talk show dedicato alle “quattro esse” (Sport, Sun , Sea e Snow) in onda su Sportitalia (canale 60) giovedì 19 gennaio alle 22. Ospite d’onore per l’avvio della dodicesima edizione del programma ideato e condotto da Floriano Omoboni sarà Germano Lanzoni, attore e volto de il Milanese Imbruttito, oltre che speaker del Milan a San siro. La sua verve e la sua irresistibile comicità animeranno il dibattitto sulla ricettività di Madonna di Campiglio, località sciistica tra le più importanti d’Italia, di cui si parlerà approfonditamente con Bruno Felicetti, direttore delle Funivie di Madonna di Campiglio. Se da un lato non mancheranno le battute e gli sketch del “bauscia” più famoso d’Italia, dall’altro si affronterà con serietà e spirito d’informazione il racconto sulla stagione sciistica e turistica in corso. “Sono molto orgoglioso di iniziare questa stagione di S4 in compagnia di due persone eccellenti come Germano e Bruno – dichiara Floriano Omoboni -. Il talk show nasce proprio dall’idea di unire varie voci e competenze, in grado di generare un dibattito di ampio respiro, interessante per il fasto pubblico. I nostri programmi intercettano infatti una platea di appassionati molto ampia, dal momento che oltre alla messa in onda su un canale prestigioso e popolare come Sportitalia abbiamo deciso, con lungimiranza, di puntare sulle tv del futuro”. Il format composto di 20 puntate, una ogni settimana, fa parte del palinsesto di Sportoutdoor.tv, la multipiattaforma tv/web nel 2014 come lente d’ingrandimento su tutto il mondo che ruota attorno alle discipline sportive all’aperto e al turismo nelle più belle località di mare e montagna del Paese.

