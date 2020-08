“Sport in Calabria”, dalla Regione 3 mln a fondo perduto

CATANZARO (ITALPRESS) – La Regione Calabria ha pubblicato l’avviso “Sport In Calabria” che destina 3 milioni di euro, a valere sul PAC Calabria 2007/2013, ad associazioni e società sportive operanti sul territorio regionale mediante la concessione di un contributo a fondo perduto.

L’intervento, disegnato di concerto con i vertici regionali del Coni, si propone di sostenere le varie realtà sportive colpite dalla crisi socio-economica determinata dall’emergenza Covid con un aiuto a fronte delle perdite derivanti dalla chiusura forzata, dalle esigenze di sanificazione e dalla restrizione di accesso degli utenti. Il contributo previsto è di 1.000 euro per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) amatoriali e di 1.500 euro per quelle agonistiche.

