Sport Mediaset – De Laurentiis in contatto con Mendes: vuole blindare Gattuso

Si era detto e si era compreso: Gattuso piace tanto al patron De Laurentiis. Aurelio è rimasto colpito dalla sua bravura nel ricompattare il gruppo piace tanto al patron De Laurentiis. Aurelio è rimasto colpito dalla sua bravura nel ricompattare il gruppo prima e poi insegnare nuovi metodi e tattiche. Ringhio ha colpito, il presidente non vuole lasciarselo sfuggire.

De Laurentiis vuole blindare Gattuso. I dettagli

Questa settimana dovrebbe sentirti con Jorge Mendes, l’agente che cura gli interessi di Gennaro. Il patron azzurro avrà un appuntamento telefonico, forse una video chiamata, per chiarire i diversi aspetti del contratto. Ad oggi l’accordo prevede il rinnovo automatico fino ad aprile del 2021 a 1 milione e mezzo. Ma c’è volontà di ritrattare, perché c’è fiducia e “love is in the air“. C’è la volontà di De Laurentiis di trattenere il tecnico calabrese fino al 2023: vuole blindarlo a tutti i costi. Come riportato da Sport Mediaset, ci sono anche delle condizioni che detta Gattuso: ad esempio implementare 5 suoi collaboratori nello staff tecnico (inizialmente rimasti fuori) e poi un ritocco dell’ingaggio verso l’alto. Tutte cose facilmente raggiungibili: un Napoli sempre forte e compatto. Si lavora per il futuro: tutto è più azzurro.

