sport-nei-parchi-urbani,-confronto-a-napoli:-nuova-area-fitness-al-“de-filippo”-di-ponticelli

Si è svolto presso il Centro Polifunzionale “Vincenzo De Cicco” di Ponticelli, a Napoli, l’incontro “Lo sport nei parchi urbani”. L’assessora comunale allo Sport, Emanuela Ferrante, ha annunciato: “Al Parco De Filippo sarà realizzata un’area fitness finanziata dal Comune di Napoli, sarà una grande occasione per tutti i cittadini di fare sport nell’anno di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026”.

L’assessore comunale alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada, ha sottolineato il valore dello sport all’interno dei parchi e delle aree verdi, in particolare per i più giovani, evidenziando come le aree fitness inserite negli interventi di riqualificazione “contribuiscono a rendere i parchi più frequentati e a rafforzare le relazioni tra cittadini”.

L’incontro è stato promosso dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle della Municipalità 6. L’introduzione è stata affidata al capogruppo Luigi Limatola e al consigliere Salvatore Palantra, che ha sottolineato: “Il quartiere è ricco di impianti sportivi, purtroppo però non si riesce ad avere una giusta manutenzione. Allo stesso tempo anche i parchi potrebbero rappresentare un’ottima opportunità per fare sport a 360 gradi, ma necessitano di opportuna cura specialmente in un contesto climatico ostile come quello che stiamo attraversando negli ultimi anni”.

L’assessore allo Sport della Municipalità 6, Antonio Mastroianni, ha richiamato la necessità di un quadro regolatorio chiaro: “Fondamentale è l’introduzione nel regolamento edilizio e in quello del verde pubblico di ogni Comune di norme specifiche, su come e dove fare sport e favorire la realizzazione di patti di collaborazione fra Comuni, Federazioni, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Sportive Dilettantistiche”.