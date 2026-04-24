Sport, Nepi: “Atletica tornerà protagonista allo Stadio dei Marmi”

Roma, 24 apr. (askanews) – “Da metà settembre l’atletica tornerà protagonista nello Stadio dei Marmi Pietro Mennea, che riaprirà diventando accessibile a tutti, sette giorni su sette, anche con anche un circuito esterno utilizzabile per le gare di media e lunga distanza che sorgerà nell’anello superiore: un segnale concreto di uno sport sempre più libero, inclusivo e senza barriere”. Lo ha annunciato in una nota Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute.

“Stiamo lavorando – ha sottolineato Nepi – per ampliare le possibilità di utilizzo dell’impianto, consentendo di correre, giocare e allenarsi anche nelle ore serali e in connessione con l’intero Parco del Foro Italico. Saranno disponibili spogliatoi, docce e armadietti, per garantire i migliori servizi”.

“Questa riapertura conferma la vocazione dello Stadio dei Marmi Pietro Mennea come uno dei luoghi simbolo del progetto Sport Illumina e dell’intero Parco del Foro Italico come spazi aperti, inclusivi e dedicati allo sport di tutti. Vogliamo – ha concluso l’ad di Sport e Salute – che sempre più persone possano viverlo, praticando attività fisica in un contesto unico e accessibile”.