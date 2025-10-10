venerdì, 10 Ottobre , 25

Nobel per la Pace a Machado, Bonelli e Fratoianni: “Non ci convince”

(Adnkronos) - "Non ci convince affatto che il...

Gaza, Parolin: “Accuse a Israele? Mia intervista era invito alla pace. Soddisfatti per accordo ma il diavolo sta nei dettagli”

(Adnkronos) - "L’intervista voleva essere un invito alla...

Sport, Vio: “Importante trovare una seconda opportunità di felicità attraverso lo sport”

(Adnkronos) - "L'associazione art4sport è un'associazione che sì...

Ia per l’inclusione sociale, Pulse riceve premio Aretè a Salone Csr

(Adnkronos) - Dalla gita scolastica preclusa alla studentessa...
sport,-onorato:-“abbiamo-un’impiantistica-antica-che-non-e-adeguata-verso-chi-ha-una-disabilita’
Sport, Onorato: “Abbiamo un’impiantistica antica che non è adeguata verso chi ha una disabilità’

Sport, Onorato: “Abbiamo un’impiantistica antica che non è adeguata verso chi ha una disabilità’

DALL'ITALIA E DAL MONDOSport, Onorato: "Abbiamo un'impiantistica antica che non è adeguata verso chi ha una disabilità'
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Stiamo lavorando molto sull’impiantistica sportiva comunale, che è un’impiantistica purtroppo ancorata ai tempi del fascismo, o delle Olimpiadi del ’60, o dei Mondiali di calcio del ’90, o a quelli di nuoto del 2009”, ha dichiarato l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, Alessandro Onorato, nel corso dell’evento intitolato “Oltre le barriere:Sport e inclusione” a Roma, tenutosi presso il Circolo degli Esteri a Roma. 

“Sono tanti i cantieri aperti, da Corviale a Cesano, passando per tanti quartieri più popolari, come Settecamini, Casalbianco e Ostia. Abbiamo un’impiantistica antica che non è adeguata verso chi ha una disabilità. Abbiamo introdotto anche un altro intervento preziosissimo, che non risolve il problema ma lo attutisce, per abbattere i costi. Oggi fare sport è diventato un lusso per troppe famiglie, da tre anni diamo 500 euro l’anno per fare sport, o gratuitamente o per compensare buona parte di questi costi, e la cosa preziosa è che questo strumento è tra i 5 e i 16 anni su chi ha un Isee fino a 40.000 euro. Quindi vuol dire che ci rientrano anche persone che hanno due stipendi ma non ce la fanno a mandare i figli a fare sport. Inoltre, per chi ha una disabilità non ci sono né limiti di reddito, né limiti di età.” 

“E’ uno strumento utile – ha concluso Onorato – perché 5000 persone l’anno, di cui 1000 con disabilità, lo hanno ottenuto. Ci auguriamo che prima o poi ci sia una rivoluzione culturale nel nostro Paese dove i soldi si mettono sull’impiantistica scolastica e pubblica, e magari a quel punto lo sport diventerà un diritto per tutti”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.