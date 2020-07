Sport Village, l’ad: “In tanti hanno prenotato per seguire il Napoli in ritiro”

Novità importanti sono arrivati, nella giornata di oggi, da parte del Napoli circa il ritiro in programma presso Castel di Sangro. La società ha presentato l’evento in conferenza stampa. Tra i dettagli c’è l’hotel in cui la squadra soggiornerà per tutto il periodo del ritiro. Si tratta dell’hotel Sport Village il cui amministratore delegato, Giovanni Dell’Armi, ha parlato ai microfoni di Radio Marte ed ha parlato dell’arrivo del Napoli.

Sport Village, l’ad dell’Armi sul ritiro del Napoli

“Non posso svelare niente di più di quanto già ascoltato durante la conferenza stampa. Contingentamento tifosi? Credo di sì, peraltro siamo quasi già sold out per le date del ritiro. Addirittura tante persone anziane hanno prenotato almeno 15 giorni per seguire tutto il ritiro del Napoli. SPA che ha conquistato De Laurentiis? Gli abbiamo fatto vedere tutta la struttura in sede di sopralluogo. Ha detto che non si aspettava che a un’ora e mezza da casa ci potesse essere una realtà del genere, si rammaricava di non averla scoperta prima.

Dimaro? L’intenzione del Presidente era di fare una prima fase lì e poi la seconda fase farla qui a Castel di Sangro. Speriamo che quest’anno il Napoli arrivi più tardi possibile, vorrebbe dire che è andato avanti in Champions League, speriamo di portare fortuna!

Contraccolpo positivo sul turismo? Ne siamo convinti, altrimenti non avremmo mai fatto un’operazione del genere. Dal Presidente di Regione al Sindaco di Castel di Sangro, siamo tutti convinti. Presidente Gravina? Lui è di casa, è originario di qui ed è stato Presidente nei tempi d’oro del club, dobbiamo tanto a lui. Credo sia stato protagonista anche nel suggerire questa operazione.

Un calciatore del Napoli che vorrei vedere in ritiro? Di mercato non so nulla. Pero ricordo che Insigne giocava a Pescara, noi lo conosciamo bene, sará bello ritrovarlo in Abruzzo”.

