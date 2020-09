Sporting Clube-Napoli, i convocati degli azzurri: Milik ancora out

Il Napoli ha comunicato i convocati per la partita di questa sera a Lisbona contro lo Sporting Clube . Di seguito gli azzurri che saranno impegnati.

Napoli, i convocati per la sfida di questa sera: emergenza a centrocampo

Sporting Clube-Napoli, questa sera a Lisbona alle ore 20.30 per la quarta amichevole stagionale degli azzurri. La partita sarà trasmessa su Sky in pay per view.

I convocati: Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Palmiero, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Ciciretti.

