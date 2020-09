Ora è ufficiale. Il prossimo 13 settembre il Napoli affronterà lo Sporting CP a Lisbona per un’amichevole di prestigio. Il match avrà inizio alle ore 20:30 e sarà visibile su Sky in pay per view al prezzo di 9,99 euro.

