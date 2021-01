Sportitalia a valanga sul rapporto ADL-Gattuso: “Una barzelletta che non fa ridere. La bufera silente è pronta a esplodere!”

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha pubblicato un lungo articolo sul portale della Gazzetta dello Sport. Il collega, che è noto a tifosi e addetti ai lavoro per essere un grande esperto di calciomercato, ha analizzato la posizione pericolante di Rino Gattuso. Il tecnico è in bilico, questa non è più una novità e la ventilata ipotesi di rinnovo, ad oggi, è carta straccia. Ecco un estratto dell’articolo ripreso dalla nostra redazione:

Pedullà sul rinnovo di Gattuso: “Carta straccia!”

Ci sono presunti matrimoni che spesso diventano quasi barzellette, eppure non fanno sempre ridere. Quello tra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso, per esempio. Storia di un contratto in mano da mesi, da quel famoso meeting quando il presidente, uno che ama andare di corsa, non vedeva l’ora di rinnovare fino al 2023. Al punto che aveva tolto tagliole e penali, evento più unico che raro nel corso della sua lunghissima carriera.

Non vedeva l’ora e ha fatto confezionare i contratti, storia da ottobre fino a dicembre. Dovevano tornare firmati, per sua fortuna Gattuso ha evitato, li ha lasciati agli avvocati, come se immaginasse che prima o poi quell’idillio sarebbe svanito come un incantesimo. Ora siamo al paradosso, non tanto paradosso, che Ringhio si sente quasi un sopportato, i motivi li dovrà spiegare De Laurentiis, e che quel mancato rinnovo magari può diventare la sua fortuna. Comunque vada questa stagione, i prossimi giorni e le prossime settimane saranno determinanti, sapendo che quel vento dolce si è trasformato nell’anticamera di una bufera silente ma pronta ad esplodere.

